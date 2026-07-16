Una donna di età avanzata è morta dopo essere caduta dall'ottavo piano di un edificio nel quartiere Poggiofranco a Bari nella mattinata del 16 luglio. Sono in corso indagini per chiarire le circostanze della caduta.

Sono in corso accertamenti per fare luce sulla morte di un'anziana donna precipitata, nella mattinata del 16 luglio, dall'ottavo piano di un edificio nel quartiere Poggiofranco, a Bari. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute due équipe del 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Restano ancora da chiarire le circostanze dell'accaduto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto nei minuti precedenti alla caduta e di stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Al momento, infatti, non emergono elementi tali da consentire una ricostruzione certa dei fatti. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Tragedia a Bari, anziana muore cadendo dall'ottavo piano di un palazzo a Poggiofranco

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