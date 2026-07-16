Bari anziana cade dall' ottavo piano e muore nel quartiere Poggiofranco

Da quotidianodipuglia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina a Bari, un’anziana è caduta dall’ottavo piano di un palazzo nel quartiere Poggiofranco. La donna è morta sul colpo. La polizia scientifica è intervenuta sul luogo per i rilievi. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

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Tragedia questa mattina a Bari. Una anziana è caduta dell'ottavo piano di un palazzo nel quartiere Poggiofranco. È morta sul colpo. Sul posto la polizia scientifica per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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