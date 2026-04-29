Tragedia in Italia | sale su una scala poi muore cadendo dal quinto piano

Un uomo di 89 anni è deceduto nel tardo pomeriggio del 28 aprile a Giovinazzo, in provincia di Bari, dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione. L’incidente si è verificato mentre l’anziano si trovava su una scala, portandolo a perdere l’equilibrio e a cadere dal quinto piano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un intervento domestico trasformato in tragedia, nel tardo pomeriggio del 28 aprile a Giovinazzo (Bari), dove un uomo di 89 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione. Quella che sembrava una normale attività in casa si è conclusa nel modo più drammatico, davanti all’abitazione in cui viveva con la moglie, in una zona periferica della città. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziano stava effettuando alcuni lavori sul balcone del suo appartamento, situato al quinto piano dello stabile. L’uomo era impegnato nel montaggio di una tenda da sole, un’operazione domestica apparentemente ordinaria, quando qualcosa è andato improvvisamente storto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Tragedia a Napoli: imbianchino muore cadendo da una scala senza contrattoUn tragico incidente avvenuto sabato 18 aprile a Napoli ha strappato la vita a Ciro Mennella, un imbianchino di 46 anni, cadendo da una scala mentre... Tragedia all’Appio-Latino: 24enne muore cadendo dal sesto pianoUn tragico evento ha colpito il cuore del quartiere Appio-Latino nel pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026, quando un giovane di 24 anni è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans-Montana, familiari potranno vedere filmato choc della tragedia; Tragedia sulla statale 107, sale a tre il numero delle vittime: morta anche la bimba nata dopo il cesareo d'urgenza; Tir si ribalta tragedia in Italia | bilancio grave; Tragedia Crans-Montana | l’Italia minaccia la Svizzera nuovi video. Nuoto, 60° anniversario tragedia di Brema: gli eventi in programma in ItaliaNel giorno del 60° anniversario della tragedia di Brema, il nuoto italiano ricorda le vittime con una serie di iniziative in tutta Italia. Per l’occasione, Sky Sport presenta la nuova produzione ... sport.sky.it Tragedia sulla statale 107, sale a tre il numero delle vittime: morta anche la bimba nata dopo il cesareo d'urgenzaL'incidente è avvenuto la sera di venerdì 17 aprile all'interno della galleria Fiego, nel territorio di San Fili ... msn.com Tragedia sfiorata nel rione di San Giovanni. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118. - facebook.com facebook Via di Boccea, l'incidente all'alba finisce in tragedia: morto il pedone trasportato al San Camillo ift.tt/nc4jFqN x.com