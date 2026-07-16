Alle 19:30 del 16 luglio 2026, lungo la carreggiata interna del raccordo anulare a Roma si è verificato un incidente. Il traffico si è rallentato tra le uscite di Tuscolana e Appia, con code significative e congestione sulla strada. La situazione ha causato un aumento dei tempi di percorrenza nella zona interessata. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti.

Luceverde Roma Bentrovati incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare code tra Tuscolana e Appia traffico congestionato a causa di un incidente anche sul tratto Urbano della Roma Teramo poco prima di via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo e sulla tangenziale Ci sono code da viale Castrense al bivio con la Roma Teramo proseguono fino a sabato 18 luglio lavori su via Salaria km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile la strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali al momento ci sono cose in uscita dalla città ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-07-2026 ore 19:30

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