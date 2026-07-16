Traffico Roma del 16-07-2026 ore 16 | 30

Il 16 luglio 2026, alle 16:30, si sono segnalati problemi di traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma. La situazione ha causato rallentamenti e congestioni lungo quella tratta. La gestione del traffico è affidata a un servizio di informazione curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati comunicati interventi specifici o temporanei per risolvere la situazione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente incolonnamenti tra Trionfale e Casal del Marmo proseguono fino al 18 luglio lavori su via Salaria km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile la strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali al momento ci sono code in uscita dalla capitale E questa sera Le Capannelle nell'ambito di Rock in Roma in programma il concerto dei Litfiba possibili ripercussioni per il traffico su via delle Capannelle su via Appia Nuova ricordiamo che l'ippodromo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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