Sabato mattina, via Salaria a Roma è stata riaperta al traffico dopo essere stata chiusa. La riapertura si è verificata alle 14:30, secondo le informazioni di Roma infomobilità. La strada era stata chiusa per lavori o emergenze non specificate. Nessun dettaglio su eventuali deviazioni o restrizioni temporanee. La riapertura riguarda la zona all’altezza di un punto non specificato. La situazione del traffico si è normalizzata poco dopo la riapertura.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato mattina riapre al traffico via Salaria all'altezza della motorizzazione il è tratto di strada interessato dai lavori per il ripristino del cavalcavia danneggiato nel 2021 si conclude così la fase più complessa dell'intervento la riapertura della viabilità principale consente il ritorno alla normale circolazione mentre il cantiere proseguirà sulle cavalcavia per completare le lavorazioni e da lunedì viale Eritrea chiude al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina per lavori sulla rete fognaria chiusura che richiederà la deviazione delle linee bus 38 8088 nmb1 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-07-2026 ore 14:30

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