Il 14 luglio 2026 alle 16:30, il traffico sulla città è intenso, con code in carreggiata sul Raccordo Anulare. La segnalazione arriva da Roma Infomobilità, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che indica un rallentamento nel flusso veicolare sull'importante arteria stradale. Non sono stati comunicati incidenti o altre cause specifiche, ma si registrano congestioni nella zona.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e poi proseguendo altre code tra Nomentana e svincolo A24 per Teramo file a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Pontina è la via Anagnina la via Salaria resta chiusa fino al 18 di luglio all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di traffico più intenso al Circo Massimo questa sera Roberto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2026 ore 16:30

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