Alle 11:30 di sabato 16 luglio, la rete del traffico a Roma mostra alcune congestioni in diverse zone della città. Da lunedì 18 luglio, alcuni tratti stradali saranno interessati da cantieri che comporteranno modifiche alla viabilità. Il trasporto pubblico subirà variazioni, con chiusure di alcune linee e modifiche ai percorsi abituali. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti nelle ore successive.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri e trasporto pubblico da sabato 18 luglio chiude la stazione Lepanto sulla linea della metropolitana alla chiusura proseguirà sino alla 30 agosto per lasciare spazio a lavori di riqualificazione la stazione sarà chiusa i treni transi danno senza effettuare la fermata in alternativa si potrà utilizzare la stazione Ottaviano anche per i servizi di biglietteria e da lunedì viale Eritrea chiudere al transito tra via Lucrino e via Lago di Lesina lavori sulla rete fognaria la chiusura comporterà La deviazione della traffico pubblico e privato in chiusura segnaliamo che è stata annullata la manifestazione che era in programma questo pomeriggio dalle 11 alle 20 in Piazza San Giovanni in Laterano la circolazione Sara quindi irregolare https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-07-2026 ore 11:30

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Nel traffico di Roma

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Ponte Cavour, 4 luglio, ore 1130. Un cavallo delle botticelle stramazza al suolo. Lo diciamo da sempre. Questa città non è più a misura di cavalli da botticelle. Le temperature infernali, l’asfalto bollente e il traffico caotico non lo consentono più da anni. Sono pr x.com

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