Traffico Roma del 11-07-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 luglio 2026 alle 16:30, la rete di trasporto pubblico di Roma ha segnalato un ritorno alla normale operatività con diverse linee di autobus dedicate. La comunicazione è stata diffusa dai servizi di infomobilità gestiti da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di servizio. La circolazione sulla rete di trasporto pubblico cittadina si svolge senza particolari problemi.

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