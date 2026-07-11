Il 11 luglio 2026 alle 16:30, la rete di trasporto pubblico di Roma ha segnalato un ritorno alla normale operatività con diverse linee di autobus dedicate. La comunicazione è stata diffusa dai servizi di infomobilità gestiti da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di servizio. La circolazione sulla rete di trasporto pubblico cittadina si svolge senza particolari problemi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità stasera a Roma torna la linea opera diversi autobus dedicati partiranno da ciascun municipio in direzione del Circo Massimo Dove è in corso la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma e dove alle 21 il pubblico potrà assistere all'anteprima di Aida il costo dell'iniziativa a un prezzo speciale di €5 un oggetto realizzato con gli assessorati Capitolini alla cultura e alla mobilità e con Atac avvicinare l'opera ai cittadini anche con un contributo del trasporto pubblico dettagli su romamobilita.it e su operaroma.it piano notte di Roma Capitale da stanotte e poi ogni sabato no potenze Rai bus notturni delle linee nma nmb nmb1 e nmc che seguono i percorsi delle napolitane ed entrano in servizio dopo l'ultima corsa di m a m b e m c https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-07-2026 ore 16:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 11:30Il traffico a Roma alle 11:30 del 7 luglio 2026 presenta disagi a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città.

Traffico Roma del 11-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 11 luglio 2026, sulla via Salaria a Roma, il traffico è bloccato al km 10 E400, vicino alla motorizzazione civile.

Temi più discussi: Traffico weekend 3, 4 e 5 luglio: come viaggiare informati ed evitare le code; Esodo del 10-12 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare; Luglio 2026, traffico: le giornate da bollino rosso e nero sulle autostrade italiane; Traffico weekend 10-12 luglio 2026: bollino rosso domenica, le previsioni e gli orari dei divieti per i mezzi pesanti.

Da questa sera e fino a sabato 11 luglio, per lavori sul manto stradale in viale delle Province, chiusura al traffico tra piazza Bologna e piazzale delle Provincie. Dalle ore 22 deviate #Linea310, #Linea542 e #LineanMB. x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 16:25Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle ... romadailynews.it

Traffico Roma del 11-07-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità stasera a Roma torna la linea opera diversi autobus dedicati ... romadailynews.it