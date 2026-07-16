Traffico Roma del 16-07-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:30 del 16 luglio 2026, sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma si registrano code tra via Aurelia e via della Magliana. Il traffico risulta intenso e rallentato in entrambe le direzioni. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni sulla strada, ma la congestione si mantiene stabile in quella zona. Le autorità consigliano di percorrere percorsi alternativi o di pianificare gli spostamenti in orari diversi.

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Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra via Aurelia e via della Magliana traffico incolonnato anche in interna tra Casilina e da trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro città sulla via Salaria chiuso il tratto è km 10 E400 all'altezza della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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