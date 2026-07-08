Alle 16:30 di oggi, la circonvallazione Gianicolense è chiusa a causa di un incidente. La chiusura riguarda la tratta tra via e altri punti non specificati. La gestione del traffico è affidata a Roma Mobilità e al servizio di infomobilità di luce verde. La chiusura ha causato disagi alla circolazione sulla strada.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa per incidente alla circonvallazione Gianicolense da via San Girolamo Emiliani a via di Monteverde in zona per urgenti lavori ancora chiusa via Laura Mantegazza 3 via San Vincenzo de' Paoli e via San Girolamo Emiliani incidente con disagi al traffico su via di Boccea altezza via Gregorio XI fino al 18 di luglio chiusa la via Salaria nelle due direzioni per lavori all'altezza del cavalcavia della motorizzazione civile tutto il traffico viene deviato sulle rampe laterali del viadotto stesso inevitabili rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2026 ore 16:30

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