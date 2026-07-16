Alle 09:30 del 16 luglio 2026, il traffico sulla Cristoforo Colombo è segnalato con code e rallentamenti. La rete autostradale nella regione risulta nel complesso scorrevole, ma si registrano congestioni sulla principale arteria di collegamento. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure. La situazione resta monitorata, con flussi di veicoli che si muovono lentamente in alcune tratte.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio trafficata la Cristoforo Colombo con code a tratti tra via di Acilia via di fede in direzione Roma code per traffico anche sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio proseguono i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Salaria tra Antrodoco questi l'ho in quest'ultima direzione possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico anticipiamo che per lavori notturni sulla diramazione Roma nord tra le 22 di questa sera alle 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Castelnuovo di Porto è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-07-2026 ore 09:30

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