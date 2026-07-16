Una operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia ha portato allo smantellamento di una rete di traffico internazionale di rifiuti, con attività sospette in varie regioni italiane e collegamenti fino al Pakistan. Durante l’operazione sono stati sequestrati materiali e documenti che confermerebbero l’attività illecita. Sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità e dettagli sulla struttura dell’organizzazione. L’intervento ha coinvolto numerosi militari e unità specializzate nel settore ambientale.

Una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Brescia ha colpito una presunta organizzazione dedita al traffico transnazionale illecito di rifiuti, con ramificazioni in diverse regioni italiane e collegamenti fino al Pakistan. L’intervento, scattato all’alba di giovedì 16 luglio, è coordinato dalla Procura della Repubblica di Brescia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno ottenuto dal Gip l’emissione delle misure cautelari. Il blitz in sette province italiane. L’indagine, che ha come epicentro la provincia di Brescia, ha richiesto il coinvolgimento di numerosi reparti dell’Arma. Oltre al comando provinciale bresciano, stanno operando i militari delle province di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta, impegnati nell’esecuzione di perquisizioni e provvedimenti cautelari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Maxi blitz contro il traffico internazionale di rifiuti: smantellata una rete tra Italia e Pakistan

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