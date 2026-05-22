I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno condotto un’operazione tra le province di Napoli e Caserta, arrestando due persone e sequestrando beni per un valore di 1,6 milioni di euro. L’indagine ha riguardato un traffico illecito di rifiuti, con attività di smaltimento non autorizzato e il trasporto di materiali pericolosi senza le necessarie autorizzazioni. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi mezzi e materiali, e sono stati effettuati controlli in vari siti dell’area.

Blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico tra le province di Napoli e Caserta. Nella giornata di oggi i militari del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone accusate, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere, riciclaggio e gestione illecita di rifiuti. L’inchiesta, coordinata dalla DDA partenopea e avviata nell’aprile del 2023, ha fatto emergere un vasto sistema illecito legato allo smaltimento abusivo di rifiuti speciali non pericolosi, principalmente fanghi di depurazione e materiali derivanti da demolizioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Traffico illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta: due arresti, sequestri per 1,6 milioni di euro

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