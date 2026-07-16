Traffico internazionale di rifiuti operazione dei carabinieri all’alba anche a Bergamo

All’alba, i carabinieri hanno eseguito un’operazione contro il traffico internazionale di rifiuti, con perquisizioni a Bergamo e due arresti a Brescia. La procura antimafia ha smantellato una rete che trasportava rifiuti verso il Pakistan e alcuni paesi europei. Sono state sequestrate documentazioni e mezzi utilizzati per il traffico. L’indagine è partita da attività investigative precedenti.

IL BLITZ. La direzione distrettuale antimafia di Brescia ha effettuato due arresti a Brescia e perquisizioni anche in provincia di Bergamo. Smantellata una rete dedita al traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e i alcuni Paesi europei.I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia con il supporto degli stessi reparti di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta eseguito due arresti nel bresciano a seguito di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia. Le persone destinatarie del provvedimento sono accusate di traffico transnazionale di rifiuti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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