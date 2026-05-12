Carcere di Bergamo all’alba perquisizioni dei carabinieri

All’alba, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno effettuato perquisizioni presso il carcere di Bergamo. L’obiettivo era controllare la presenza di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari tra i detenuti. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno coinvolto vari reparti dell’istituto penitenziario. Al momento, non sono stati comunicati eventuali rinvenimenti o sviluppi successivi all’intervento.

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L’OPERAZIONE. Intervenuto il Nucleo investigativo per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. Operazione dei carabinieri nel carcere di Bergamo, alle prime luci dell’alba di martedì 12 maggio. Una serie di perquisizioni da parte del Nucleo investigativo dell’Arma per verificare l’eventuale presenza nelle calle di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. L’indagine parte da lontano. Il 17 aprile 2024 tre uomini erano stati arrestati in flagranza in prossimità del carcere, mentre con un drone cercavano di introdurre sostanze stupefacenti e diversi cellulari, compresi di sim e accessori. L’episodio ha portato a ricostruire ulteriori responsabilità a carico di 13 soggetti, in relazione allo stesso episodio e ad altre vicende simili.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Carcere di Bergamo, all’alba perquisizioni dei carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il video del tentato rapimento a Bergamo in un supermercato: l'uomo che tenta di portare via una ... Notizie correlate Droga in carcere, rivolta dei detenuti contro gli agenti per evitare le perquisizioni“Successivamente ai proficui interventi repressivi del giugno, novembre e dicembre 2025, nonché del gennaio e degli inizi di febbraio 2026, permane... Prato, droga in carcere: rivolta dei detenuti contro gli agenti per evitare le perquisizioniIl carcere della Dogaia di Prato torna al centro dell’attenzione della magistratura per una situazione di illegalità diffusa all’interno della... Argomenti più discussi: Quattordici agenti arrivano in via Gleno. Ma non bastano; Cividate, ricercato da due anni per spaccio: preso 29enne; Stezzano, persi nel parcheggio mentre si scambiano 27 chili di eroina e cocaina: due in carcere; Rinascere dopo il carcere, oltre i pregiudizi: un incontro al Teatro don Luigi Palazzolo. Bergamo, sequestrati in carcere cellulari e droga tra hashish e cocaina: lo spaccio nelle celle milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Prato, 23enne accoltellato per aver difeso un collega: è grave. Due fermi reddit Carcere di Bergamo, blitz dei carabinieri all'alba: in corso controlli all'interno delle celleI militari all'interno della casa circondariale di via Gleno, numerose auto sono entrate nelle prime ore della mattinata. Atteso un comunicato stampa dalla Procura ... bergamo.corriere.it