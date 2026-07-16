Un'impresa di Bedizzole è coinvolta in un traffico internazionale di rifiuti, con un socio e un impiegato arrestati. I camion dell’azienda sarebbero transitati più volte in breve tempo, senza rispettare le procedure di controllo e trattamento dei materiali previsti dalla legge. Le autorità hanno rilevato che i tempi di passaggio non sarebbero stati compatibili con le operazioni di verifica richieste, indicando un possibile coinvolgimento organizzato nel traffico illecito.

Dai cancelli della San Marco Rottami srl di Bedizzole, i tir sarebbero entrati e usciti nell’arco di pochissimi tempo. Non certo quello che sarebbe servito per controllare i carichi e, soprattutto, sottoporli ai trattamenti previsti dalla normativa di riferimento. Destinazione: il sud-est asiatico, per lo più. Forse, giusto quello necessario per cambiare i documenti di viaggio e ripartire verso le banchine dei porti. Dopo quasi tre anni di indagini, i Carabinieri del Noe hanno smantellato una presunta rete dedita al traffico internazionale di rifiuti, verso il Pakistan (ma anche nei Paesi europei). In manette — e agli arresti domiciliari —... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Traffico internazionale di rifiuti, azienda di Bedizzole al vertice dell'organizzazione: arrestati socio e impiegato

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