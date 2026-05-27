Le indagini hanno portato a un presunto traffico di rifiuti che coinvolgeva un soggetto considerato un problem solver salernitano. La base operativa era in Puglia, ma le tonnellate di sostanze pericolose provenivano principalmente dagli impianti della Campania, con sversamenti anche tra le province di Avellino e Napoli. Le autorità hanno sequestrato materiale e condotto perquisizioni, mentre proseguono le verifiche per chiarire l’intera rete di smaltimento illecito.

La base operativa era in Puglia, ma le tonnellate di veleni partivano principalmente dagli impianti della Campania. Aree protette come il Parco nazionale dell’Alta Murgia, zone rurali isolate, capannoni e aree industriali in disuso le destinazioni. Nel viaggio dei rifiuti speciali, non più recuperabili, che venivano smaltiti illecitamente tra Foggia, Bari, Bat (Barletta-Andria-Trani), Roma e Frosinone, ci sono anche tre sversamenti tra le province di Avellino e di Napoli, avvenuti tra il 2022 e il 2023. Nell’arco di quattro giorni (il 14 ottobre e poi il 17 ottobre del 2022) due carichi di rifiuti speciali non pericolosi non recuperabili, provenienti dall’impianto Eco Energy di Airola e dalla romana Eco Recuperi, vengono abbandonati in un sito industriale e in un capannone in disuso di San Martino Valle Caudina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Traffico di rifiuti, al vertice il ?problem solver? salernitano: sversamenti anche tra Avellino e Napoli

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