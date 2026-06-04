Traffico internazionale di cocaina | organizzazione criminale smantellata dalla Finanza

Da perugiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I finanzieri di Perugia hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di membri di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina. L’operazione ha portato allo smantellamento dell’organizzazione criminale. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale.

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Traffico internazionale di cocaina, organizzazione criminale smantellata dalla Finanza. I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip, giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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