I finanzieri di Perugia hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di membri di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina. L’operazione ha portato allo smantellamento dell’organizzazione criminale. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale.

Traffico internazionale di cocaina, organizzazione criminale smantellata dalla Finanza. I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip, giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Traffico internazionale di droga, con base anche a Treviso: nove arresti

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