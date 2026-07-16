Traffico illecito di rifiuti | maxi operazione a Brescia

Due persone sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare nell’ambito di un’operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia. L’indagine riguarda un traffico illecito di rifiuti e ha portato all’esecuzione delle misure. Le autorità hanno eseguito le disposizioni in città e provincia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre misure o coinvolgimenti. La questione rimane sotto indagine.

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip di Brescia per due persone. Sequestro preventivo per un impianto di rifiuti. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Chiari (BS), traffico illecito di rifiuti: sequestrato impianto biogas

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