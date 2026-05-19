Maxi inchiesta su traffico illecito internazionale di rifiuti 19 indagati

Da tv2000.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso un'ampia operazione che coinvolge più di 100 carabinieri del nucleo operativo ecologico di Trento, concentrata su un'indagine riguardante un traffico illecito internazionale di rifiuti. Al momento, sono 19 le persone iscritte nel registro degli indagati. L'inchiesta si concentra su attività di smaltimento e trasporto di rifiuti senza autorizzazioni adeguate, con operazioni di controllo e perquisizioni avvenute in diverse zone. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa rete illegale.

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Traffico illecito internazionale di rifiuti. Scattata un’operazione che ha visto impegnati oltre 100 carabinieri del nucleo operativo ecologico di Trento. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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