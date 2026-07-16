La Cassazione ha confermato le condanne definitive per alcuni membri di un gruppo coinvolto nel traffico di droga tra Livorno, l’Elba e con collegamenti logistici anche a Empoli. Le pene previste arrivano fino a nove anni di carcere. La sentenza riguarda i giudizi di secondo grado e chiuse le procedure legali relative a questa attività illecita. Non sono stati indicati ulteriori dettagli sui processi o sui nomi delle parti coinvolte.

La Cassazione ha reso definitive le condanne dei giudici di secondo grado nei confronti di alcuni componenti un gruppo ritenuto responsabile di un’attività di traffico di stupefacenti fra Livorno e l’Elba e con riferimenti logistici anche a Empoli. La Corte d’appello lo scorso anno aveva confermato il verdetto emesso nel 2024 dal Gup al termine del rito abbreviato per tre posizioni. In via definitiva, Valentino Gjinaj è stato condannato a 9 anni di reclusione. Adriano Bakaj dovrà scontare 7 anni e 10 mesi di carcere. Per Defrim Dervishi è stata confermata la pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre a 4 mila euro di multa. Fu un’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Firenze a far emergere la macchina di detenzione e le successive cessioni e rivendite di droga a una fitta rete di clientela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Traffico di droga, pene fino a 9 anni di carcere

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Savona - Cinque arresti per traffico di droga internazionale

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