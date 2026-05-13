Cumulo di pene per oltre sei anni di carcere | arrestato un 49enne a Ceccano
I militari della Stazione Carabinieri di Frosinone hanno arrestato un uomo di 49 anni a Ceccano, dopo aver verificato che aveva un cumulo di pene superiore a sei anni di carcere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’arresto è stato deciso al termine di un’attività di verifica e controllo sul territorio.
I militari della Stazione Carabinieri di Frosinone hanno concluso un'operazione di servizio sul territorio che ha portato all'arresto di un cittadino di 49 anni, soggetto già noto alle Forze dell'Ordine. Il fermo è avvenuto nella giornata di ieri.L'operazione è scattata in esecuzione di un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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