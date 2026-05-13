Cumulo di pene per oltre sei anni di carcere | arrestato un 49enne a Ceccano

I militari della Stazione Carabinieri di Frosinone hanno arrestato un uomo di 49 anni a Ceccano, dopo aver verificato che aveva un cumulo di pene superiore a sei anni di carcere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’arresto è stato deciso al termine di un’attività di verifica e controllo sul territorio.

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