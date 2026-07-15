Nel maxiprocesso riguardante il clan Penza e il traffico di droga, sono state emesse 128 condanne per un totale di 852 anni di carcere e 17 persone sono state assolte. I procedimenti, unificati, hanno coinvolto le operazioni antimafia Sud-Est e Lockdown e si sono conclusi con questa sentenza.

Condanne per 852 anni di carcere al termine del maxiprocesso in abbreviato per i due procedimenti, riuniti, scaturiti dalle operazioni antimafia Sud-Est e Lockdown. A fronte delle 143 richieste di condanna (a più di mille anni di carcere) e delle due richieste di assoluzione invocate a febbraio dalla pm della Dda di Lecce Giovanna Cannalire, ieri il gup Stefano Sala ha condannato 128 persone (con pene dai 9 ai 20 anni) e ne ha assolte integralmente 17. Per 56 imputati, inoltre, sono arrivate assoluzioni parziali per alcuni dei capi di imputazione contestati. Le inchieste Sud Est e Lockdown Il processo è nato in seguito a due operazioni che hanno inferto un duro colpo alla Scu del Leccese e del Brindisino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Maxiprocesso Scu, clan Penza e traffico di droga: 128 condanne, 852 anni di carcere, 17 assolti. I nomi

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