Durante agosto, si prevede un traffico molto intenso, con numerosi automobilisti in viaggio verso destinazioni turistiche. Le giornate più critiche sono quelle centrali del mese, quando si registrano i picchi di affluenza sulle strade più trafficate. Per evitare lunghe soste, è consigliato partire nelle prime ore del mattino o in serata. Questi sono i momenti in cui il traffico tende a essere meno intenso, riducendo i tempi di viaggio.

L’estate 2026 entra nella fase più delicata e per milioni di italiani diretti verso mare, montagna e città d’arte aumenta il rischio di trascorrere ore sull’asfalto. Le indicazioni di Viabilità Italia segnalano una crescita progressiva dei flussi dalla seconda metà di luglio, con i livelli più elevati attesi tra la prima e la seconda settimana di agosto. Sotto pressione soprattutto le direttrici verso sud e le strade di accesso alle località turistiche. I giorni da cerchiare in nero sono sabato 1° agosto e sabato 8 agosto, quando le partenze potrebbero trasformare le principali autostrade in lunghi serpentoni di automobili. Le criticità maggiori sono previste sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Adriatica e sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Traffico da bollino nero, le date da evitare ad agosto e cosa fare per una partenza intelligente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ecco le date da non scegliere per partire per le vacanze: le giornate da bollino rosso e neroLe giornate da bollino rosso e nero sono state identificate come i momenti peggiori per partire in vacanza.

Leggi anche: Ponte 2 giugno, traffico da bollino rosso: dalla chiusura del Brennero ai cantieri autostradali in Liguria, cosa c’è da sapere e gli orari migliori per la partenza

Temi più discussi: Luglio 2026, traffico: le giornate da bollino rosso e nero sulle autostrade italiane; Traffico strade e autostrade a luglio 2026: previsioni, giorni da bollino rosso e consigli; Un luglio dal traffico intenso: tante le giornate da bollino rosso e nero; Esodo estivo 2026, le previsioni del traffico per luglio e agosto.

Previsioni traffico moto estate 2026: i weekend da bollino nero: Consulta le previsioni del traffico per l'estate 2026 e organizza le tue partenze in moto in base ai weekend da bollino nero sicurmoto.it/guida-e-sicure… #GuidaSicuraMoto #traffico #vacanze #viag x.com

Traffico del weekend, sarà un venerdì da bollino nero. Cav: Attesi 280mila veicoli sulle autostrade. E 220mila per il RedentoreSono oltre 700 mila i veicoli attesi nel fine settimana sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete (A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre, ... msn.com

Traffico da bollino nero, le date di agosto da evitare per una partenza intelligenteL’estate entra nel vivo e, come ogni anno, milioni di italiani si preparano a raggiungere le località di villeggiatura. Tuttavia, per chi ... msn.com