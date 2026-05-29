Il traffico del ponte del 2 giugno è intenso con traffico da bollino rosso. La chiusura del Brennero e i cantieri autostradali in Liguria contribuiscono alle criticità. Le partenze più consigliate sono nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, evitando le ore di punta. Le autorità hanno previsto un aumento dei flussi di veicoli per il fine settimana prolungato, che segna il primo grande spostamento verso le località di vacanza prima dell’estate.

Il fine settimana prolungato della Festa della Repubblica rappresenta il primo banco di prova per l’esodo estivo del 2026. Dalla giornata di venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno, Anas preved e circa 45 milioni di spostamenti di breve e lunga percorrenza, con flussi diretti in via prioritaria verso le località di mare, i laghi e le montagne. Le partenze verso le mete turistiche saranno influenzate anche dallo sciopero generale del 29 maggio, che coinvolge i trasporti pubblici e privati, determinando un probabile incremento dell’uso delle auto private. Il calendario delle partenze e dei rientri. Il Ministero dell’Interno, attraverso Viabilità Italia, e Anas hanno diffuso le stime per pianificare al meglio gli spostamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ponte 2 giugno, traffico da bollino rosso: dalla chiusura del Brennero ai cantieri autostradali in Liguria, cosa c’è da sapere e gli orari migliori per la partenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PROTESTA AL BRENNERO, BOLLINO ROSSO SU A4 E A23: RISCHIO CAOS NEL PONTE DEL 2 GIUGNO | 28/05/2026

Notizie e thread social correlati

Autostrade: venerdì da bollino rosso per il ponte del 2 giugno: previsioni traffico e codeVenerdì si prevede il bollino rosso sull'autostrada a causa del ponte del 2 giugno, con molte auto in movimento.

Traffico Roma, domenica da bollino rosso: cosa sapere prima di muoversiDomenica 15 maggio 2026, a Roma si prevede un intenso flusso di veicoli, portando alla costituzione di un bollino rosso sulla rete stradale.

Temi più discussi: Ponte 30 maggio 2 giugno 2026: situazione traffico, treni e bus per mare, montagna e isole; Ponte 2 giugno: ecco i giorni più critici per il traffico (c'è anche uno sciopero); Previsioni del traffico per il ponte del 2 giugno, i bollini rossi; Ponte 2 giugno 2026, dove andare? Ecco le mete più cercate dagli italiani. CLASSIFICA.

Traffico in allerta rossa in Friuli Venezia Giulia: possibili disagi su A4 e A23 per deviazioni dal Brennero e ponte del 2 giugno. Siamo abituati all'esodo estivo, siamo pronti: Autostrade Alto Adriatico. x.com

Divieti per i mezzi pesanti, ponte del 2 giugno 2026: tre giorni di stopDivieti per i mezzi pesanti nel ponte del 2 giugno 2026: stop, orari e traffico critico anche lungo l’A22 del Brennero. trasporti-italia.com

Ponte 30 maggio 2 giugno 2026: situazione traffico, treni e bus per mare, montagna e isolePonte del 2 giugno 2025, traffico intenso verso il mare: Anas attiva il piano straordinario per l’esodo estivo ... missionline.it