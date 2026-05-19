Nella decima tappa del Giro d’Italia, Eulalio ha conquistato il miglior tempo in carriera in una cronometro che gli ha permesso di mantenere la maglia rosa. Ganna ha invece ottenuto un risultato storico, ricevendo il massimo dei voti. Vingegaard ha concluso la tappa, ma i dettagli sul suo piazzamento non sono stati ancora resi noti. La gara si è svolta con grandi performance individuali, confermando i protagonisti principali della corsa.

Pozzanghere e palme. L’ultimo parte per primo. Il lago di Puccini. Ganna ha detto che vuole tre tappe. Nuvole nere sulle Apuane. Il rosa di Villa Rinchiostra. Il nome di Ganna sull’asfalto. Gli ombrelli aperti. Il viale dei Tigli. Ganna fresco di barbiere. Le infradito perché siamo al mare. Qui la spiaggia sembra d’oro. Venerdì saremo a casa di Ganna, sul lago. Ombrelloni chiusi che aspettano l’estate. Il primo parte per ultimo. Ma è Filippo a fare festa con i suoi genitori e la cagnolona Mya. E anche Eulalio, che tiene la maglia rosa per 27 secondi. Filippo sulla bici da crono è un’opera d’arte, una statua di Canova, la perfezione. Scende sul percorso alle 14. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, pagelle 10ª tappa: Ganna nella storia, merita 10. Eulalio, la crono della vita vale l'8

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