Nell’ottava tappa del Tour de France 2026, Tim Merlier ha dominato la volata finale, lasciando tutti gli avversari alle spalle. Il corridore belga ha ottenuto il massimo punteggio, realizzando una delle volate più impressionanti degli ultimi anni e paragonabile alle migliori performance di Cavendish. Al contrario, il suo rivale Philipsen ha concluso la corsa con risultati molto al di sotto delle aspettative, ottenendo un punteggio insufficiente.

PAGELLE OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Tim Merlier, voto 10: una delle volate più devastanti degli ultimi anni. Ha raggiunto un livello incredibile il belga, è paragonabile al miglior Mark Cavendish per punta di velocità. Parte molto, molto indietro, quasi staccato: negli ultimi 250 metri si inventa una magia clamorosa per passare tutti a tripla velocità e prendersi la doppietta. Biniam Girmay, voto 8: l’avevamo già detto in occasione della volata di ieri, è in gran crescita e vuole avvicinare i livelli del 2024. L’eritreo migliora ancora, passando da terzo a secondo. Strada facendo può provare davvero a vincere una tappa, anche se con questo Merlier al momento c’è ben poco da fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Tim Merlier è impressionante, malissimo Philipsen

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