Tour della Giunta nei centri | Coltiviamo spirito positivo

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giunta ha visitato diversi centri estivi e oratori a Rho, partecipando a attività come giochi, canti, gite e laboratori. L’obiettivo è promuovere uno spirito positivo tra i giovani durante l’estate. Migliaia di ragazzi e ragazze frequentano i centri, in attesa delle vacanze al mare o in montagna. La presenza delle autorità locali si inserisce nel programma di iniziative estive dedicate ai giovani.

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Dagli oratori ai centri estivi. Tra giochi, canti, gite e laboratori. È l’estate a Rho di migliaia di ragazzi e ragazze, in attese delle vacanza al mare o in montagna. Con un ospite inaspettato, il sindaco Andrea Orlandi che, insieme al vicesindaco Maria Rita Vergani e con l’assessore ai giovani Paolo Bianchi, in queste settimane ha voluto incontrare ragazzi e ragazze, ringraziare educatori e animatori. "L’amministrazione comunale vi è vicina, anche in queste settimane estive, di gioco e divertimento. Il bene comune è per tutti ed è bello coltivare insieme uno spirito costruttivo. Fare il sindaco è faticoso ma è una delle cose più belle che possano capitare – ha spiegato Orlandi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Tour della Giunta nei centri: "Coltiviamo spirito positivo"
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