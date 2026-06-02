Il 2 giugno si è celebrata la Festa della Repubblica, con una commemorazione caratterizzata da toni contraddittori ma realistici. La giornata ha visto anche momenti di svago, con fuochi d'artificio e lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo. La ricorrenza è stata accompagnata da manifestazioni e incontri pubblici, senza particolari incidenti segnalati. La celebrazione si è svolta in modo tradizionale, coinvolgendo diverse città e comunità.

Buona giornata e buona festa della grande e bella Italia a tutti quanti noi (..inclusi gli altri!). Alcuni hanno richiesto qualche mio spunto, qualche fervore dalla mia fantasia per parlar della circostanza. Allora proverò a farlo secondo il mio rituale "pulpito contradditorio". L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, sulla famiglia legittimata dal matrimonio (.con sessi specificati!), sulla libera attività, sull'associazionismo, sull'eguaglianza ed il progresso comune. E avanti con tutta la pappardella che, da alcuni recenti anni, ci sentiamo ripetere canonicamente. Non più in chiesa, ma direttamente nei sacri santuari televisivi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 2 giugno, che gran festa questa della nostra Repubblica: commemorazione contraddittoria ma realistica e di spirito positivo

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Festa della Repubblica, previsti 45 milioni di spostamenti per il ponte

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