Tempobello ok della giunta Vaccari | Vogliamo centri estivi senza ingiustizie
La giunta comunale ha approvato la misura Tempobello durante l’ultima riunione della legislatura. La delibera prevede un contributo massimo di 150 euro per ogni famiglia che iscrive i bambini ai campi estivi nel periodo post-scolastico. Vaccari, rappresentante di un gruppo di cittadini, ha dichiarato che l’obiettivo è garantire un accesso equo ai centri estivi senza ingiustizie. La decisione coinvolge tutte le famiglie interessate, che potranno usufruire del sostegno finanziario previsto dalla misura.
Stanziata dalla giunta comunale, nell'ultima riunione della legislatura, la misura Tempobello: fino a 150 euro di contributo per le famiglie per i campi estivi dei bambini nel post scuola. “A breve le associazioni che vorranno candidarsi per offrire il servizio potranno farlo - ha detto la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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