Tempobello ok della giunta Vaccari | Vogliamo centri estivi senza ingiustizie

La giunta comunale ha approvato la misura Tempobello durante l’ultima riunione della legislatura. La delibera prevede un contributo massimo di 150 euro per ogni famiglia che iscrive i bambini ai campi estivi nel periodo post-scolastico. Vaccari, rappresentante di un gruppo di cittadini, ha dichiarato che l’obiettivo è garantire un accesso equo ai centri estivi senza ingiustizie. La decisione coinvolge tutte le famiglie interessate, che potranno usufruire del sostegno finanziario previsto dalla misura.

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