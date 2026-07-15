Tour de France Waerenskjold vince allo sprint l' undicesima tappa e Pogacar resta in maglia gialla

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Soren Waerenskjold ha vinto l'undicesima tappa del Tour de France, corsa da Vichy a Nevers su 161 km. Il norvegese del team Uno-X Mobility ha battuto in volata Olav Kooij e Jasper Philipsen. Tappa conclusa con successo per Waerenskjold, mentre Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla.