Tour de France Merlier domina un’altra volata | sua la dodicesima tappa
Il belga Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France, battendo Kooij e Philipsen in una volata. La tappa si è disputata tra il Circuit de Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône. Pogacar mantiene la maglia gialla.
Il belga della Soudal Quick-Step vince la Circuit de Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône davanti a Kooij e Philipsen. Pogacar conserva la maglia gialla. Tim Merlier si conferma uno dei grandi protagonisti delle volate al Tour de France 2026. Il belga della Soudal Quick-Step ha vinto la dodicesima tappa, la Circuit de Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône di 179,1 km, imponendosi allo sprint dopo aver evitato la maxi-caduta avvenuta a pochi metri dal traguardo. Per Merlier si tratta della terza volata vincente in questa edizione della Grande Boucle e del sesto successo personale in carriera al Tour. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
CRAZY! HE MAKES TOUR HISTORY POGAAR HOLDS ON TO THE YELLOW JERSEY AS TENSION STILL LINGERS RED BULL
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