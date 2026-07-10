Tour de France | Merlier domina la volata di Bordeaux Pogacar in controllo
Nella settima tappa del Tour de France 2026, Tim Merlier ha vinto la volata a Bordeaux. Tadej Pogacar si è mantenuto in testa alla classifica generale, gestendo il vantaggio accumulato. La tappa si è conclusa con il corridore belga che ha superato gli avversari in volata, mentre il ciclista sloveno ha controllato la posizione in classifica senza rischiare.
La 7a tappa del Tour de France 2026 premia lo spunto di Tim Merlier a Bordeaux, mentre Tadej Pogacar amministra il suo comodo margine in vetta alla classifica generale. Dopo le fatiche in salita sul Tourmalet, la corsa ha concesso una giornata meno impegnativa verso Bordeaux. Nelle fasi iniziali della tappa 7, Baptiste Veistroffer e Jakub Otruba hanno tentato la sorte andando in fuga in avanscoperta, sempre gestiti dal gruppo che con estrema calma ha tenuto i battistrada a distanza. A 10 chilometri dal traguardo il plotone ha riassorbito i 2 fuggitivi, neutralizzando poco dopo anche alcune brevi offensive portate avanti dagli uomini della Uno-X Mobility. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Tour de France, la liquidità di Merlier verso Bordeaux. Il velocista belga ha sbagliato quasi tutto negli ultimi cinque chilometri della settima tappa, è stato bravissimo però a rimediare. Di @giostuzzi https://t.co/RVK3vy6Tm0 x.com
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Tour de France 2026, Merlier vince la settima tappa: Pogacar resta in maglia gialla(AP Photo/Thibault Camus) Tim Merlier ha vinto in volata la settima tappa del Tour de France, ... msn.com