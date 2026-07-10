Tour de France | Merlier domina la volata di Bordeaux Pogacar in controllo

Notizia in breve

Nella settima tappa del Tour de France 2026, Tim Merlier ha vinto la volata a Bordeaux. Tadej Pogacar si è mantenuto in testa alla classifica generale, gestendo il vantaggio accumulato. La tappa si è conclusa con il corridore belga che ha superato gli avversari in volata, mentre il ciclista sloveno ha controllato la posizione in classifica senza rischiare.