Ordine d’arrivo Tour de France 2026 settima tappa | volata imperiale di Merlier a Bordeaux
Tim Merlier della Soudal Quick-Step ha vinto la settima tappa del Tour de France 2026, corsa tra Hagetmau e Bordeaux, lunga 175,1 chilometri. La vittoria è arrivata al termine di una volata da manuale, con i velocisti che hanno sfruttato la seconda occasione a disposizione. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, senza che altri dettagli sui piazzamenti siano stati comunicati.
I velocisti non concedono sconti e sfruttano la seconda occasione a propria disposizione. Tim Merlier della Soudal Quick-Step vince, con una volata da manuale, la settima tappa del Tour de France Hagetmau-Bordeaux di 175,1 chilometri. Per il belga si tratta del quarto successo nella corsa francese. Il corridore belga esce di prepotenza negli ultimi metri, riesce a farsi largo e sprigiona la dirompente progressione grazie a cui non lascia spazio ai rivali. Merlier precede il norvegese Søren Wærenskjold della Uno-X Mobility e l’eritreo Biniam Girmay della NSN Cycling Team. Questa volta deve accontentarsi della medaglia di legno. Max Kanter della XDS Astana Team chiude la sua prova in quarta posizione davanti al belga Jasper Philipsen della Alpecin Premier-Tech che non riesce a concretizzare l’enorme lavoro sviluppato dalla squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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