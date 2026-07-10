Ordine d’arrivo Tour de France 2026 settima tappa | volata imperiale di Merlier a Bordeaux

Notizia in breve

Tim Merlier della Soudal Quick-Step ha vinto la settima tappa del Tour de France 2026, corsa tra Hagetmau e Bordeaux, lunga 175,1 chilometri. La vittoria è arrivata al termine di una volata da manuale, con i velocisti che hanno sfruttato la seconda occasione a disposizione. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, senza che altri dettagli sui piazzamenti siano stati comunicati.