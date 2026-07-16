Tour de France la tappa di oggi 16 luglio | altra volata programma e favoriti

Da sportface.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 16 luglio, si corre la dodicesima tappa del Tour de France. La frazione, lunga 179,1 chilometri, collega Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône. La tappa è prevista come una volata, con alcune insidie lungo il percorso e possibili sorprese. Il gruppo si prepara a una corsa che potrebbe vedere favoriti gli sprinter, anche se il tracciato presenta diverse sfide. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati comunicati.

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La dodicesima tappa del Tour de France sarà un’altra volata con insidie e sorprese: il programma, gli orari e i possibili favoriti Prosegue la Grande Boucle con la dodicesima tappa del Tour de France 2026, che oggi, giovedì 16 luglio, porta il gruppo da Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône per un totale di 179,1 chilometri. Dopo le emozioni della frazione precedente, il percorso si presenta sostanzialmente pianeggiante, disegnato su misura per i velocisti, anche se non mancheranno piccole insidie da gestire. Il tracciato prevede infatti tre momenti cruciali e non semplici: la Côte de Lanty e la Côte de Cuzy a metà tappa, e la più insidiosa Côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km al 4,3%) a meno di venti chilometri dall’arrivo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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