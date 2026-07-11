La tappa odierna del Tour de France 2026 si svolge tra Périgueux e Bergerac, con una distanza che favorisce una probabile volata finale. Dopo l’arrivo di ieri a Bordeaux, anche questa frazione appare adatta ai velocisti, senza indicazioni di cambiamenti significativi nel percorso. Gli orari di trasmissione e i favoriti sono stati annunciati, ma non si prevedono variazioni sostanziali rispetto alle tappe precedenti in termini di strategia.

Nuova sfida per i velocisti: dopo la tappa di ieri con arrivo a Bordeaux, anche l’ottava frazione con partenza da Périgueux e traguardo in quel di Bergerac non dovrebbe riservare sorprese. Andiamo a scoprire percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.15 PERCORSO. Il tracciato è totalmente pianeggiante nei cento chilometri iniziali. La prima difficoltà di giornata sarà la Côte de Domme, quarta categoria di 3,7 chilometri al 3,3% che precederà il traguardo volante di Saint-Cyprien. La Côte du Buisson-de-Cadouin, quarta categoria di 2.2 chilometri al 5,6%, sarà l’ultimo ostacolo da affrontare a quaranta chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Périgueux-Bergerac: orari, tv, favoriti. Ancora una probabile volata

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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