Tim Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026 a Chalon-sur-Saône, conquistando la sua terza vittoria in volata in questa edizione. Il corridore belga della Soudal Quick-Step si è imposto davanti agli altri velocisti, confermando la sua imbattibilità nelle volate di questa tappa. La frazione si è conclusa con un arrivo compatto, senza ulteriori variazioni di classifica.

Tim Merlier non sbaglia: è una tripletta di gran classe quella che mette in scena il belga della Soudal Quick-Step a Chalon-sur-Saône. Sono tre i successi per l’ex campione d’Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt’altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il Mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Anche oggi gran battaglia per cercare la fuga giusta. Dopo svariati tentativi sono riusciti ad evadere in quattro: Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Ewen Costiou (Groupama – FDJ United) e Mattéo Vercher (TotalEnergies). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Tim Merlier è imbattibile in volata. Tripletta del belga a Chalon-sur-Saône

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Tour de France I Tim Merlier dominates in the sprinters city

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