La dodicesima tappa del Tour de France 2026 si svolgerà domani, coprendo 179,1 chilometri tra Nevers e Chalon-sur-Saône. La corsa potrebbe essere caratterizzata da un confronto tra le squadre di velocisti, considerando l’attuale alternanza tra le diverse tipologie di percorsi. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da definire. La fase decisiva della competizione si avvicina, con questa frazione che potrebbe influenzare la classifica generale.

In quella che, fino ad ora, sta rappresentando una perfetta alternanza potrebbero essere nuovamente le ruote veloci a farla da padrone. Il Tour de France prosegue il suo avvicinamento verso la fase decisiva della corsa con la dodicesima tappa, Circuit Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône di 179,1 chilometri. Il disegno del tracciato propone qualche difficoltà, ma queste, tuttavia, non sembrano costituire ostacoli insormontabili e potrebbero consentire alle squadre dei velocisti di riuscire a controllare la situazione e creare così le premesse per chiudere con un nuovo arrivo allo sprint. PERCORSO. Un tracciato che si sviluppa sostanzialmente in pianura propone tre salite che potrebbero però essere gestite senza patemi dal gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Circuit Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône: percorso, orari, tv

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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