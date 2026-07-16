La dodicesima tappa del Tour de France 2026 si svolge tra il circuito di Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône, coprendo 179,1 chilometri. La corsa si prevede possa concludersi con una volata, una delle poche in questa edizione. L’evento si svolge oggi, con orari e trasmissioni televisive ancora da definire. I favoriti per la vittoria sono i velocisti, considerando il percorso pianeggiante e la possibilità di una volata finale.

Dodicesima tappa per il Tour de France 2026: in scena oggi la Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône, di 179,1 chilometri. Probabilmente un’altra volata, una delle poche che restano in questa Grande Boucle. Andiamo a scoprire percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Un tracciato che si sviluppa sostanzialmente in pianura propone tre salite che potrebbero però essere gestite senza patemi dal gruppo. I corridori affrontano lo sprint intermedio di Decize al chilometro 45,8 per poi cimentarsi, a metà tappa, con la Côte de Lanty (2 chilometri al 4%) e la Côte de Cuzy (2,4 chilometri al 4,5%). L’ultima difficoltà di giornata, a meno di venti chilometri dal traguardo, sarà la Côte de Montagny-lès–Buxy (2,6 chilometri al 4,3%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Circuit Nevers Magny Cours-Chalon-Sur-Saone: orari, tv, favoriti. Sarà ancora volata?

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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