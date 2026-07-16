Ordine d’arrivo Tour de France 2026 dodicesima tappa | Splendido tris di Merlier a Chalon-sur-Saône
Tim Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026, corsa di 179,1 chilometri da Nevers a Chalon-sur-Saône. È il suo terzo successo in questa edizione, confermandosi il principale velocista della gara. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata. Nessuna altra variazione significativa nella classifica generale.
Tim Merlier si conferma, per distacco, il miglior velocista della corsa francese grazie al successo nella dodicesima tappa del Tour de France Circuit Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône di 179,1 chilometri. Il belga centra così il terzo successo in questa edizione della corsa francese. Il belga, al successo numero settantacinque della sua carriera da professionista, lancia la sua micidiale progressione negli ultimi metri e precede in maniera molto netta l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team e il belga Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. Si ferma invece ai piedi del podio, in uno sprint condizionato dalla caduta di diversi corridori a pochi metri dal traguardo, il velocista eritreo della NSN Cycling Team Biniam Girmay, mentre completa la Top 5 il corridore belga della Cofidis Milan Fretin. 🔗 Leggi su Oasport.it
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