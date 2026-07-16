Ordine d’arrivo Tour de France 2026 dodicesima tappa | Splendido tris di Merlier a Chalon-sur-Saône

Notizia in breve

Tim Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026, corsa di 179,1 chilometri da Nevers a Chalon-sur-Saône. È il suo terzo successo in questa edizione, confermandosi il principale velocista della gara. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata. Nessuna altra variazione significativa nella classifica generale.