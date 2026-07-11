Merlier re delle volate | fa doppietta nell’ottava tappa del Tour de France Ordine d' arrivo e classifica generale

Notizia in breve

Tim Merlier ha vinto entrambe le volate nell’ottava tappa del Tour de France, corsa tra Bordeaux e Bergerac. Con questa doppietta, il velocista consolidano la leadership tra i più veloci della corsa. La classifica generale non ha subito variazioni significative, mantenendo i favoriti nelle posizioni di testa. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la supremazia di Merlier nelle frazioni dedicate alle ruote veloci. La corsa prosegue con altri traguardi previsti nelle prossime tappe.