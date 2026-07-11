Merlier re delle volate | fa doppietta nell’ottava tappa del Tour de France Ordine d' arrivo e classifica generale
Tim Merlier ha vinto entrambe le volate nell’ottava tappa del Tour de France, corsa tra Bordeaux e Bergerac. Con questa doppietta, il velocista consolidano la leadership tra i più veloci della corsa. La classifica generale non ha subito variazioni significative, mantenendo i favoriti nelle posizioni di testa. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la supremazia di Merlier nelle frazioni dedicate alle ruote veloci. La corsa prosegue con altri traguardi previsti nelle prossime tappe.
Bergerac (Francia), 11 luglio 2026 – La tappa 8 del Tour de France 2026 certifica che il miglior velocista finora è Tim Merlier, che dopo Bordeaux si prende anche Bergerac con un'altra volata perentoria, partendo dalle retrovie e senza neanche un gran treno: per il belga arriva la seconda vittoria di fila in questa Grande Boucle, la quinta totale, mentre per gli uomini di una classifica generale ancora guidata da Tadej Pogacar non ci sono scossoni. La tappa 9 è la Malemort-Ussel: 185,5 km tutti mossi, con 4 GPM da scalare (per 3.300 metri di dislivello), che si prestano a diversi scenari, tra l'arrivo di una fuga o l'azione di qualche uomo in lotta per la classifica generale, specialmente considerando che si tratta della frazione che precede il primo giorno di riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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