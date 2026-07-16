Tour de France 2026 tappa 12 | percorso favoriti e orari tv

La dodicesima tappa del Tour de France 2026, in programma giovedì 16 luglio, partirà dal circuito di Magny Cours, noto per le battaglie di Formula 1. La tappa si svolgerà interamente sulle strade attorno al circuito, con un percorso di circa 160 chilometri. I favoriti per la vittoria sono ciclisti specializzati in tappe di montagna e cronometro. L’evento sarà trasmesso in diretta alle ore 14:00, con copertura televisiva su diverse emittenti.

Nevers, 15 luglio 2026 – Un Tour de France con un tocco di automobilismo e di Formula 1. Nella dodicesima tappa in programma giovedì 16 luglio si partirà infatti dal tracciato di Magny Cours, famoso per le tante battaglie a ruote scoperte fino a che è rimasto nel calendario di F1. Toccherà allora ai ciclisti scaldare l’asfalto, pur senza motori, dato che si partirà proprio dal famoso tracciato del centro della Francia in una frazione con tre Gpm ma tutti facili e pedalabili: sarà ancora volata. Nell’undicesima frazione, invece, ancora sprint di gruppo, stavolta vinto da Soren Waerenskjold, che ha anticipato la volata trionfando davanti a Olav Kooj e Jasper Philipsen, ma il belga è stato successivamente retrocesso, così a salire in terza posizione è stato Milan Fretin, davanti a Huub Artz e a Biniam Girmay. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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