Oggi si corre l’undicesima tappa del Tour de France 2026, da Vichy a Nevers, lunga 161,3 km. Dopo il giorno di riposo, i ciclisti affrontano una frazione che potrebbe favorire i velocisti o una fuga riuscita. La tappa sarà trasmessa in tv, con orari ancora da confermare. Questa fase si svolge mercoledì 15 luglio e rappresenta il primo tratto dopo la pausa per i corridori.

Dopo il giorno di riposo, il Tour de France 2026 riparte con l’undicesima tappa. Oggi, mercoledì 15 luglio, i corridori affrontano una frazione di 161,3 chilometri da Vichy a Nevers, una giornata che sulla carta potrebbe favorire i velocisti o una fuga ben organizzata. A guidare la classifica generale resta Tadej Poga?ar, che conserva la maglia gialla e continua a essere il principale favorito per la conquista della Grande Boucle. Il percorso dell’11ª tappa. La tappa presenta un tracciato prevalentemente pianeggiante, anche se non mancano alcune difficoltà altimetriche che potrebbero movimentare la corsa. Dopo circa 27 chilometri è previsto il traguardo volante di Saint-Pourçain-sur-Sioule, importante per la classifica a punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Tour de France 2026, oggi l’11ª tappa: percorso, orari e dove vedere la Vichy-Nevers in tv

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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