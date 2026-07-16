Il belga Tim Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026, corsa lunga 179 chilometri da Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône. La vittoria in volata è arrivata al termine di una giornata di gara intensa. Merlier, atleta della Soudal Quick Step, ha conquistato la sua terza vittoria in questa edizione.

Il belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) ha vinto in volata la dodicesima tappa del 113° Tour de France lungo i 179 chilometri che hanno portato i corridori dal circuito di Nevers Magny-Cours fino a Chalon-sur-Saône. Il trentatreenne di Wortegem-Petegem ha completato la distanza in 3h38”53? precedendo, nell’ordine, gli olandesi Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) e Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech). Resta immutata la classifica generale con il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) saldamente in maglia gialla con un margine di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 4’06” sul belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: non c’è due senza tre per il Mago Merlier

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