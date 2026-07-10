LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | mago Merlier non sbaglia e conquista Bordeaux
Oggi un corridore ha vinto la tappa a Bordeaux, completando il percorso senza errori. La gara si è conclusa con il suo sprint finale, che gli ha permesso di superare gli avversari e di conquistare la vittoria. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre domani si prevede un’altra frazione che potrebbe essere decisa da velocisti e sprint finali. La corsa continua con attenzione rivolta alle prossime tappe.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17:14 Domani spazio ad una nuova tappa che potrebbe finire tra le mani delle ruote veloci. Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della settima frazione del Tour de France. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:12 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA GENERALE 1 Poga?ar Tadej UAE Team Emirates – XRG 24:56.17 2 Vingegaard Jonas Team Visma Lease a Bike 2:42 3 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 3:27 4 Evenepoel Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 3:30 5 Ayuso Juan... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
Notizie e thread social correlati
Tour de France 2026, oggi tappa 7 a Bordeaux: orari tv, altimetria, percorso e favoritiLa settima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi a Bordeaux, con il percorso che alterna salite e discese, passando da Gavernie.
Tour de France 2026, tappa di oggi Hagetmau-Bordeaux: orari, tv, favoriti. Sarà volataOggi la tappa del Tour de France 2026 va da Hagetmau a Bordeaux, con un percorso pianeggiante che favorisce una possibile volata.
Temi più discussi: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finale; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sesta Tappa; Tour de France, oggi sesta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026, le squadre al via: tutti i team partecipanti alla Grande Boucle · Ciclismo su strada.
Al Tour non ci si riposa un momento! Non perderti la Tappa 6, in diretta a partire dalle 12:15 e interagisci con i commentatori live! Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ facebook
Watch highlights from Tour de France 2026 Stage 6. Catch the key moments from July 9 and relive the excitement of the race. Read the full report and watch the video here: x.com
r/RedditPHCyclingClub on Reddit: Usapang Tour de France reddit
Tour de France, Merlier vince la tappa di Bordeaux, Pogacar in maglia giallaIl Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la 7^ frazione, una tappa totalmente piatta, a uso e consumo dei velocisti. Si va da Hagetmau ... sport.sky.it
Tour de France 2026, tappa di oggi Hagetmau-Bordeaux: orari, tv, favoriti. Chance per i velocistiDopo le emozioni che ha regalato la bellissima frazione di ieri, con il tappone pirenaico e la scalata sul Tourmalet, dominati da Tadej Pogacar, oggi si ... oasport.it