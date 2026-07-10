LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | mago Merlier non sbaglia e conquista Bordeaux

Notizia in breve

Oggi un corridore ha vinto la tappa a Bordeaux, completando il percorso senza errori. La gara si è conclusa con il suo sprint finale, che gli ha permesso di superare gli avversari e di conquistare la vittoria. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre domani si prevede un’altra frazione che potrebbe essere decisa da velocisti e sprint finali. La corsa continua con attenzione rivolta alle prossime tappe.