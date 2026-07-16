Tour de France 2026 Harper ha perso parte del pollice dopo una caduta
Durante la discesa di Pas de Peyrol al Tour de France 2026, Harper è caduto e ha perso parte del pollice. La caduta è avvenuta mentre pedalava lungo la strada ripida e tortuosa. I soccorsi sono intervenuti subito, portandolo in ospedale. Il ciclista ha subito un intervento per fermare l’emorragia e salvare il resto dell’arto. La gara è proseguita senza di lui, che si trova ora in recupero.
Roma, 16 luglio 2026 - C'è chi per il Tour de France dà l'anima e chi, purtroppo, vi lascia un pezzo di pollice: è la storia di Chris Harper, che non dimenticherà mai la discesa di Pas de Peyrol. Le condizioni di Harper. Era la tappa 10 della Grande Boucle, tra l'altro completata dall'australiano: nonostante tutto, verrebbe da dire. In quella curva incriminata, tra l'altro quasi sbattendo contro un'auto in sosta, era caduto anche Tom Pidcock, uno dei migliori discesisti al mondo che, infatti, dopo la tappa non le avrebbe mandate a dire, attaccando pesantemente ai microfoni di Eurosport gli organizzatori per aver cosparso quel tratto con calce bianche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
HARPER'S BAZAAR FRANCE Mar.26- Loli Bahia by Karim Sadli
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