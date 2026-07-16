tour de france 2026 harper ha perso parte del pollice dopo una caduta

Notizia in breve

Durante la discesa di Pas de Peyrol al Tour de France 2026, Harper è caduto e ha perso parte del pollice. La caduta è avvenuta mentre pedalava lungo la strada ripida e tortuosa. I soccorsi sono intervenuti subito, portandolo in ospedale. Il ciclista ha subito un intervento per fermare l’emorragia e salvare il resto dell’arto. La gara è proseguita senza di lui, che si trova ora in recupero.