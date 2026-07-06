Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026 si è verificata una caduta di gruppo. Dopo lo scollinamento, Valentin Paret-Peintre e Javier Romo sono stati ripresi dal gruppo. La corsa prosegue con i corridori che si sono riuniti dopo l’incidente. La classifica generale mostra ancora i leader in testa, mentre le squadre organizzano la strategia per le fasi successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.02 Dopo lo scollinamento Valentin Paret-Peintre e Javier Romo sono stati ripresi dal gruppo. Da segnalare in difficoltà Cian Uijtdebroeks, che ha perso qualche metro dal plotone. 12:59 Valentin Paret-Peintre vince il GPM di Côte de Saint Feliu de Codines. 12:57 Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike) ricorre all’intervento del medico di corsa per alleviare i danni della caduta. 12:55 Porvano la sortita Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) e Javier Romo (Movistar) 12:51 Maxi caduta in gruppo. 12:49 Richard Carapaz tenta la sortita. Lo seguono, tra gli altri, Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: caduta in gruppo

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Tour de France 2026 Stage 2 Highlights

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