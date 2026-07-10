Durante la tappa del Tourmalet, sui Pirenei, il corridore norvegese della Uno-X Mobility è caduto pesantemente, causando fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale. La caduta ha interrotto la sua corsa e le sue possibilità di proseguire nel Tour de France 2026. Le ferite sono state confermate dai media sportivi, senza ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche attuali.

Una brutta caduta infrange i sogni di Torstein Traeen al Tour de France 2026. Il corridore norvegese della Uno-X Mobility, maglia gialla, si è fatto male nella tappa del Tourmalet, sui Pirenei, rimediando fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale, si legge nei media sportivi. Il 30enne di Hønefoss ha quindi dovuto ritirarsi dalla corsa. Ha salutato tutti all’uscita dall’ospedale mentre si trovava in carrozzina e aveva in braccio due peluche di leone, simbolo della maglia gialla alla Grande Boucle. “L’ultima corsa di Torstein al Tour”, ha scritto ironicamente su Instagram la Uno-X Mobility, sotto il video che ritrae il ciclista norvegese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, brutta caduta per Torstein Traeen: cosa si è fatto

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Tour de France 2026 | 5 July on SBS and SBS On Demand

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