Il 1 e 2 agosto si svolge la 52ª edizione del Festival dei Baffi a Montemesola. La Pro Loco organizza due serate dedicate a storia, sapori e tradizioni del paese. L’evento rientra nel cartellone “Estate con Noi” e coinvolge la comunità locale con spettacoli e iniziative culturali. Le serate sono state confermate dopo due anni di interruzione.

Tarantini Time Quotidiano Due serate per celebrare le radici, i sapori e le tradizioni di Montemesola. L’1 e il 2 agosto la Pro Loco rinnova uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con la 52ª edizione del Festival dei Baffi, inserita nel cartellone “Estate con Noi”. Piazza Mario Carbonaro, nell’area mercatale di Largo Osanna, sarà il cuore della manifestazione, pronta ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi, spettacoli e degustazioni di cui ERComunicazione TarantiniTime torna ad essere orgogliosamente media partner. Ad aprire la manifestazione, sabato 1 agosto, sarà il tradizionale corteo storico organizzato dalla Pro Loco, con figuranti in abiti d’epoca e la partecipazione dei gruppi aderenti alla FITB, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Torna il Festival dei Baffi: due giorni tra storia, sapori e spettacolo

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